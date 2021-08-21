Частный самолет американского боксера при взлете попал в аварию

Частный самолет регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе Джервонты Дэвиса при взлете попал в аварию.

«Самолет разбился, но все хорошо, он даже не взлетел. У меня сейчас горит задница, Господи… Сейчас я уже сижу на бетоне. Пора заканчивать с частными самолетами и переходить на машины и поезда», — заявил боксер во время прямого эфира в Instagram.

В июне в бою за титул чемпиона по версии WBA Дэвис победил соотечественника Марио Барриоса, исход поединка был зафиксирован в 11-м раунде в результате технического нокаута.

Для Дэвиса победа стала 25-й в 25 боях, проведенных в профессиональной карьере, 24 из них он одержал нокаутом.

Ранее сообщалось, что экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о Тони Фергюсоне.

«Когда тебе 38 лет, я думаю, что надо тормозить. Вообще рядом должны быть люди, которые скажут это. Последние полтора года мы как раз говорим об этом Шамилю, который тоже не молодой. Мы его еле подвели к прощальному бою, а если б ничего не сказали, он бы и до 45 лет дрался», — сказал Хабиб.