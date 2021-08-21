«Спартак» не смог переиграть «Арсенал»

Московский «Спартак» сыграл вничью на выезде с тульским «Арсеналом» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У москвичей забитым мячом отметился Эсекьель Понсе с передачи Зелимхана Бакаева. У «Арсенала» гол на счету Даниила Хлусевича.

Красно-белые после пяти стартовых матчей занимают восьмое место, имея в активе семь очков. Туляки расположись на 13-м месте с четырьмя очками.

В следующем туре столичная команда примет на своем стадионе «Сочи». Встреча состоится 26 августа в 18:30. «Арсенал» на выезде помериться силами с грозненским «Ахматом». Стартовый свиток прозвучит 26 августа в 20:30.

Российская премьер-лига. 5-й тур

«Арсенал» — «Спартак» — 1:1

Голы: 1:0 — Понсе (76), 1:1 — Хлусевич (82).

Ранее сообщалось, что «Сочи», казанский «Рубин», «Ростов» и грозненский «Ахмат» условно лишены возможности проводить матчи на своих стадионах.

Отмечается, что на аренах команд нашли недочеты, которые надо устранить до начала сентября. В противном случае команды могут переехать на резервные стадионы.