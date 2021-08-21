Стала известна дата боя между Александром Емельяненко и блогером Тарасовым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко проведет бой с блогером Артемом Тарасовым 18 сентября, передает «Спорт-Экспресс».

Поединок состоится в рамках турнира промоушена «Наше Дело». Встреча пройдет по правилам бокса, но спортсмены будут использовать перчатки для MMA.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее Азамат Бостанов, менеджер российского бойца Александра Емельянко, заявил, что его клиент проведет четыре боя до конца 2021 года.

Спортсмен встретится с Владимиром Минеевым, Вячеславом Дациком, Артемом Тарасовым и рэпером Джиганом.