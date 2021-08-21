Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Червиченко — об игроке «Спартака» Джикии: кажется, он злоупотребляет... 09:29
Гинцбург: доза «Спутника лайт» повысит эффект от вакцины Pfizer 09:25
Тарпищев назвал фаворита 1/2 финала турнира в Цинциннати между Медведевым и... 09:15
В Москве госпитализирован актер Валерий Гаркалин 09:13
Орбиту МКС подняли для подготовки к старту «Союза» с Пересильд и Шипенко... 09:02
Онищенко предупредил о возможном серьезном подъеме заболеваемости гриппом... 09:00
В США заявили о «российской угрозе» в космосе 08:50
Боец UFC о Макгрегоре: людей на улице и за меньшее убивают 08:49
Принца Гарри обвинили в лицемерии после полета на частном самолете 08:47
Боец Харитонов — о поражении от Конго: я не собираюсь останавливаться... 08:33
Бесплатная ставка 1000 р.

Футболист «Рубина» близок к переходу в клуб АПЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к переходу в лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на грузинского журналиста Диму Шарикадзе.

Отмечается, что сделка может быть закрыта в ближайшие дни.

Контракт игрока с клубом из Татарстана рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата России Кварацхелия принял участие в 23 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость игрока в 15 млн евро.

«Рубин» по итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) занял четвертое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эмиле, агент главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, пытается трудоустроить хавбека Хвичу Кварацхелию в английский «Лидс Юнайтед».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Почти офшор»: зачем власти создают особую зону на Дальнем Востоке
Вице-премьер Трутнев рассказал о свободной налоговой зоне на Курилах
«Армения уходит из орбиты влияния России через турецкое окно в Европу»
Пашинян призвал Турцию установить дипломатические отношения
«Уход строительства кораблей за рубеж сравним с предательством Родины»
Глава ОСК: гражданские судостроители России на 70% зависят от импорта
Онищенко предупредил о возможном серьезном подъеме заболеваемости гриппом в России
Синдеева прокомментировала внесение «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов
«Талибан*» объявил, что вскоре представит новую систему управления Афганистаном
В Москве госпитализирован актер Валерий Гаркалин
Новости и материалы
Червиченко — об игроке «Спартака» Джикии: кажется, он злоупотребляет хинкали
Гинцбург: доза «Спутника лайт» повысит эффект от вакцины Pfizer
Тарпищев назвал фаворита 1/2 финала турнира в Цинциннати между Медведевым и Рублевым
Орбиту МКС подняли для подготовки к старту «Союза» с Пересильд и Шипенко на борту
В США заявили о «российской угрозе» в космосе
Боец UFC о Макгрегоре: людей на улице и за меньшее убивают
Принца Гарри обвинили в лицемерии после полета на частном самолете
Боец Харитонов — о поражении от Конго: я не собираюсь останавливаться на достигнутом
Представителю Крыма отказали в участии в форуме «Крымская платформа»
Из Афганистана эвакуировали 12 тысяч человек с 15 августа
Банки намерены удвоить выдачу семейной ипотеки в 2021 году
Российский боец сломал руку во время главного боя Bellator 265
В Минобороны рекомендовали НАТО «не беспокоить русского медведя»
Тренер «Баварии» разрешил футболистам ночевать дома
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с холерой в России
Эксперт рассказал, сколько Россия заработает на высоких ценах на газ
Тренер олимпийской чемпионки Ласицкене назвал причину отказа США в визе для спортсменки
Свыше 100 человек, задействованных в проведении Паралимпиады, заболели COVID-19
Все новости
Кража века: как пропажа «Джоконды» превратила ее в величайший шедевр
110 лет назад произошло загадочное похищение «Моны Лизы»
Украина, газ и «Талибан»*: о чем говорили Путин и Меркель
Президент России встретился с канцлером Германии
«Их никто не моет, вирусы оседают»: чем опасны пластиковые экраны на кассах
Вирусолог объяснил, почему кафе и магазинам нужно отказаться от защитных экранов
Трубочки, палочки, стаканчики. Что подпадает под запрет в России
Минприроды РФ предложило запретить использование 28 одноразовых товаров
«Операция ФСБ и ОМОН»
Около 60 мусульман задержаны в мечети в Котельниках
«Я думала, что Nirvana — это название бренда одежды»
Как футболки с символикой рок-групп стали популярны среди селебрити
Пугачева, Меркель и патриарх Кирилл: кому Путин дарил цветы
США расширили санкции по «Северному потоку — 2»
Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против энергетических проектов России
«Индустрия концертов умерла и должна возрождаться из пепла»
Рэпер, пианист, продюсер и певец поспорили о словах Земфиры про смерть профессии
Плейлист недели: Ирина Горбачева, Скриптонит, Элтон Джон и Дуа Липа
Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева выпустила дебютный сингл
«Зеленый мэр»: экологическая комедия о напряженных, но честных выборах в России
Рецензия на «Зеленый мэр» от создателей «Интернов» и «Трудных подростков»
«Сначала выдавали себя за Серебрякова, теперь за журналистов»
Как поклонники и российские звезды поверили фейк-аккаунту Алексея Серебрякова
«Была команда из Вашингтона, ее послушно выполнили»
В Госдуме рассказали, как Россия может отреагировать на инцидент в порту Сеута
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях