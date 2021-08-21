Футболист «Рубина» близок к переходу в клуб АПЛ

Футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к переходу в лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на грузинского журналиста Диму Шарикадзе.

Отмечается, что сделка может быть закрыта в ближайшие дни.

Контракт игрока с клубом из Татарстана рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата России Кварацхелия принял участие в 23 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость игрока в 15 млн евро.

«Рубин» по итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) занял четвертое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эмиле, агент главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, пытается трудоустроить хавбека Хвичу Кварацхелию в английский «Лидс Юнайтед».