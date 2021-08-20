Российские волейболистки одержали первую победу над чемпионате Европы

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Франции в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2021 года.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:19, 14:25, 26:20, 25:18). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре сборная России сыграет с командой Азербайджана. Также в группе А выступают Сербия, Бельгия, Босния и Герцеговина.

Чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходит с 18 августа по 4 сентября 2021 года в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Перед стартом турнира главный тренер российской сборной Серджо Бузато заявлял, что состав команды будет отличаться от того, который был на летних Играх-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу уступила Бразилии в матче 1/4 финала Олимпийских игр. Встреча завершилась со счетом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).

Волейбол. Чемпионат Европы — 2021. Группа A. 1-й тур

Россия — Франция — 3-1 (25:19, 14:25, 26:20, 25:18).