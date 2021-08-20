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Велогонщик вылетел с трассы во время этапа «Вуэльты»

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Global Look Press

Испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar вылетел за пределы трассы во время седьмого этапа престижной веломногодневки «Вуэльта Испании».

Спортсмен не справился с управлением на повороте за 43 км до завершения этапа и вылетел за ограждение. Ему удалось самостоятельно подняться, а после осмотра врачей он получил разрешение на продолжение участия в гонке. Через несколько километров трассы испанец все же решил сняться с заезда.

Перед стартом седьмого этапа Вальверде отставал от лидирующего словенца Приможа Роглича на 40 секунд и занимал четвертое место.

«Вуэльта Испании» проводится на территории Испании и Андорры с 1935 года. Многодневка наравне с «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия» входит в число гранд-туров. Вальверде становился чемпионом «Вуэльты» в 2009 году.

Ранее сообщалось, что инцидент на велотреке произошел во время четвертьфинала в дисциплине кейрин на Олимпийские играх — 2020 в Токио.

Велогонщица из Нидерландов Лаурине ван Риссен врезалась в представительницу Великобритании Кэти Марчант. Обе девушки упали. В результате нидерландку унесли на носилках. По данным СМИ, она находится в сознании, ей оказывают медицинскую помощь в больнице.

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