Наставник «Ливерпуля» Клопп раскритиковал гомофобных фанатов клуба

Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о фанатах «красных», которые выкрикивали гомофобные кричалки в адрес футболиста «Норвича» Билли Гилмора, передает сайт команды.

«Нам надо заявить, что такие песни нам не нужны. Не уверен, что люди меня послушают, но было бы здорово. Я не хочу слышать подобное по целому ряду причин. Если эта песня отражает ваше мнение, то вы идиот. Если вы не осознаете, о чем пели, то это в любом случае было потерей времени. Забудьте и придумайте новую песню», — сказал Клопп.

После игры «Ливерпуль» осудил поведение фанатов и назвал кричалку оскорбительной. «Красные» призвали болельщиков не забывать о толерантности и отказаться от использования подобных выражений.

Ранее главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп провел встречу с лидером ЛГБТ-фанатов команды Полом Эменном.