Шотландия второй день подряд увеличивает отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Рейнджерс» над армянским «Алашкертом» в Лиге Европы и ничьи «Сент-Джонстона» в игре с австрийским ЛАСКом.

Шотландия, занимающая восьмое место, имеет в своем активе 31,200 балла. Шотландцы увеличили отрыв от России, которая занимает девятое строчку, до 0,518 балла.

Сместить Россию с девятого место может Австрия, если «Ред Булл Зальцбург» пробьется в групповой раунд Лиги чемпионов.

Казанский «Рубин» и «Сочи» завершили выступление в Лиге конференций, проиграв польскому «Ракуву» и белградскому «Партизану» соответственно.

В еврокубках Россию продолжат представлять петербургский «Зенит» (в Лиге чемпионов), «Локомотив» и «Спартак» (обе команды в Лиге Европы). Россия — единственная страна из топ-10, которая потеряла две команды в еврокубках.

Рейтинг клубных коэффициентов УЕФА составляется на основании результатов всех европейских клубов в еврокубках. При подсчете клубного рейтинга ассоциации или рейтинга страны учитываются результаты всех ее клубов. Он используется для определения числа представителей ассоциации в еврокубках на будущий сезон. Клубный рейтинг учитывает результаты каждого клуба в еврокубках и используется для определения посева клубов при жеребьевке. Таблицы рейтингов составляются на основании коэффициентов за пять лет. Коэффициенты обновляются после завершения очередного раунда в клубных турнирах УЕФА.

Ранее экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о том, что Россию могут обойти Австрия и Украина в таблице коэффициентов УЕФА.