Рылов — о российских футболистах: некоторые люди ничего не делают и получают больше

Российский пловец Евгений Рылов высказался о зарплатах российских футболистов.

«Отчасти было обидно, что российские футболисты получают баснословные гонорары, а спортсмены из других видов спорта — совершенно несоразмерные с ними. Раньше. Я думал: как так, это несправедливо…

А сейчас я понял, что тут нет никакой несправедливости. Тут есть фактор того, какой вид спорта насколько популяризирован. Грубо говоря: чем больше просмотров, тем больше денег. Чем больше людей ходит на то или иное мероприятие, тем больше денег. Естественно, что те спортсмены, которые интереснее людям, получают больше денег. Это честно с точки зрения видов спорта. Но нечестно в том плане, что некоторые люди ничего не делают и получают больше», — сказал пловец на YouTube-канале «Super».

Евгений Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Ранее сообщалось, что Евгений Рылов раскритиковал сборную России по футболу после провала на чемпионате Европы — 2020.