Россия подаст протест на решение федерации гимнастики по судейству на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что организация намерена подать протест на решение Международной федерации гимнастики (FIG) по судейству на летних Олимпийских играх в Токио.

«Мы тоже собираем документы, делаем анализ по выставлению оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим (Международной федерации гимнастики), мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал.

Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования (которые были на Олимпиаде). У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее Винер-Усманова отреагировала на ответ федерации гимнастики по спорному судейству на Играх.