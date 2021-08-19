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Хабиб рассказал, начнет ли он карьеру футболиста

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном дебюте в профессиональном футболе, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее появилась информация, что Хабиб подписал соглашение с клубом «Легион-Динамо».

«Хорошие, дружеские отношения с «Легионом». Но вот планов выходить на поле пока нет. Как такового контакта не подписывал. Впрочем, я же могу в любое время зайти, будем смотреть по ситуации. Мне и скинуть вес немного надо для этого», — сказал Хабиб.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее Хабиб ответил на вопрос о ситуации в Афганистане.

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