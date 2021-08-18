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Ласицкене и и Сидорова пропустят турнир в США из-за проблем с визой

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене в прыжках в высоту и серебряный призер Игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги в США.

«Мария не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине по причине того, что у нее нет американской въездной визы. Ее следующим стартом станет этап в Лозанне 26 августа», — сказала менеджер Ласицкене Ольга Назарова.

«Анжелика пропустит этап Бриллиантовой лиги в Юджине. Она выступит 5 сентября на турнире в Падуе, потом — в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября. Завершит сезон 11 сентября турниром в Инсбруке», — приводит слова менеджера Сидоровой Павла Воронкова ТАСС.

Ласицкене и Сидорова не моли получить визу в США на этап «Бриллиантовой лиги», о чем заявила сама Ласицкене, отметив в историях своего Instagram Олимпийский комитет России, МИД, Марию Захарову и Министерство спорта.

Вопрос решить так и не удалось.

В посольстве США отказались комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что Минспорт и МИД отреагировали на проблемы с визой США у Ласицкене и Сидоровой.

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