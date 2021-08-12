Минспорт и МИД отреагировали на проблемы с визой США у Ласицкене и Сидоровой

Министерство спорта Российской Федерации выступило с заявлением относительно предоставления визы США олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Марии Ласицкене, которая хочет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине.

«К сожалению, ни Всероссийская федерация легкой атлетики, ни сама Мария Ласицкене ранее не информировали Министерство спорта Российской Федерации о планах участия спортсменки в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Как только стало об этом известно, Министерство спорта оперативно подключилось к решению вопроса получения визы для въезда на территорию США. В настоящее время Минспорт России совместно с МИД России прорабатывают варианты получения визы для спортсменки. Аналогичную поддержку мы оказываем Анжелике Сидоровой. С учетом ограниченного срока, оставшегося до этапа Бриллиантовой лиги в Юджине, Министерство спорта приложит все усилия для того, чтобы спортсменки выступили на последующих стартах в США», — говорится в заявлении Минспорта.

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту не может получить визу в США на этап «Бриллиантовой лиги». Об этом заявила сама спортсменка, отметив в историях своего Instagram Олимпийский комитет России, МИД, Марию Захарову и Министерство спорта. С такой же проблемой столкнулась российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро на прошедшей Олимпиаде.

«Визовые процессы по закону США конфиденциальны, таким образом мы не можем обсуждать индивидуальные случаи», — заявили в посольстве США агентству «РИА Новости».

Крайний срок вылета Ласицкене на этап «Бриллиантовой лиги» — 19 августа.

Ранее сообщалось, что посольство США отказалось комментировать ситуацию с визой для Ласицкене.