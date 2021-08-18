Тренер сборной Голландии — о своем назначении: я бы тоже выбрал себя

Луи ван Гал прокомментировал сове назначение на пост главного тренера сборной Нидерландов. Специалист отметил, что он возглавил команду Голландии уже в третий раз.

«Послужить своей стране было честью для меня и в 2000-м, и в 2012-м, но теперь я считаю это чем-то еще большим. Я пять лет был на пенсии, и я увидел необходимость. Кто еще должен был это сделать? Моя цель – стать чемпионом мира, но я делаю это не для себя. Я делаю это для футбола Нидерландов.

Будь я на месте футбольного союза, я бы тоже выбрал себя. Поэтому я согласился. Опросы показывают, что меня многие поддерживают, но если мы проиграем Норвегии, а это возможно, я внезапно стану неподходящим тренером. Все может произойти так быстро», — приводит слова ван Гала De Telegraaf.

На клубном уровне Луи ван Гал тренировал «Аякс», «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед».

В 2014 году специалист завоевал со сборной Нидерландов бронзовые медали чемпионата мира в Бразилии.

Напомним, ранее в 1/8 фиала Евро-20202 сборная Голландии уступила Чехии со счетом 062 и вылетела с турнира.