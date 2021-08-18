Экс-капитан сборной Афганистана — о захвате власти: это похоже на кошмар

Экс-капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал прокомментировала захват власти в своей стране движением «Талибан (организация запрещена в России)», которое запрещено в России.

«Я получаю сообщения от футболисток из Афганистана, которые плачут и сообщают, что они брошены и застряли в своих домах, не имея возможности выбраться, им страшно. Все мечты просто улетучились. Это похоже на кошмар.

Игроки присылают свои видео и говорят: «Люди, с которыми я разговаривал, сейчас за моей дверью, я не могу дышать, я так напуган и не вижу никакой защиты. То, что происходит сейчас, возвращается на круги своя. Мы чувствуем, что шоу окончено» — цитирует Попал BBC Sport.

В 2007 году Попал основала первую сборную Афганистана. Сейчас она входит в круг руководителей команды. Сейчас Попал проживает в Лондоне.

Отметим, что именно Попал в 2007 году сформировала первую сборную Афганистана, а ныне до сих пор является одним из ее руководителей. Ранее она искала убежище в Индии, Норвегии и Дании, а ныне проживает в Лондоне.

15 августа Кабул перешел под власть движения «Талибан», президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.

Ранее в США назвали ситуацию в Афганистане следствием падения «имперской Америки».