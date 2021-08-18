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Тренер «Реала»: никогда не хотел подписать Роналду, мы смотрим вперед

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Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не перейдет в стан «сливочных».

«Криштиану – легенда «Реала», я очень люблю его и уважаю. Я никогда не планировал его трансфер. Мы смотрим вперед», – написал Анчелотти в Twitter.

Напомним, испанские СМИ сообщали, что Анчелотти хочет провести трансфер Роналду из «Ювентус» в королевский клуб.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

Ранее Криштиану Роналду высказался о слухах о своем возвращении в мадридский «Реал».

Португалец отметил, что он по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми ему приходится сталкиваться.

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Футбол. Чемпионат Испании
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