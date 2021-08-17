Израильская гимнастка Ашрам — о победе на ОИ: это наш израильский дух

Израильская «художница» Линой Ашрам, которая стала победительницей Олимпиады в индивидуальном многоборье, высказалась о победе на Играх, передает Ynet.

«Мы чувствовали вашу поддержку. Мы знали, что весь Израиль стоит за нами, независимо от результата. Это наш израильский дух и наша сплоченность. Мы до сих пор не верим и ждем, когда кто-то разбудит нас. На самом деле, лучше не просыпаться», — сказала Ашрам.

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о победе израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде в соревнованиях по художественной гимнастике.