Уткин — о невызове Дзюбы в сборную: в атаке столб не нужен

Журналист Василий Уткин прокомментировал заявку сборной России на сентябрьские матчи.

«Вызваны практически все дееспособные защитники. Это разумно, возможны самые разные варианты, в том числе игра в три центральных. Ради этого, в частности, вызван Кудряшов. В полузащите очевидный крен в пользу атаки. С теми, кто способен в центре защищаться, все яснее, это понятно. В атаке столб больше не нужен. Если столб придет в себя, он появится. Он не необходим», — написал Уткин в Telegram.

Также Карпин отметил, что в сборную вызваны игроки, которые прямо сейчас играют за свои клубы и находятся в хорошей форме

Напомним, форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба отсутствует в заявке национальной команды.

1 сентября Россия проведет матч против сборной Хорватии, 4 сентября россияне встретятся с Кипром, а 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой.

Ранее экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал отсутствие форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в заявке сборной России на сентябрьские матчи.