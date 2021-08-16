Дзюба не будет вызван в сборную

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 1 сентября Россия проведет матч против сборной Хорватии, 4 сентября россияне встретятся с Кипром, а 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой. Все матчи пройдут в рамках квалификации на чемпионат мира — 2022.

Ранее появилась информация, что «Зенит» ищет варианты , чтобы отдать в аренду Дзюбу., так как между игроком и главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком существует конфликт. Наставник не доволен поведением футболист в команде. Отмечалось, что «Рубин» является одним из претендентов на игрока.

В матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» Дзюба не попал в стартовый состав петербургской команды. Нападающий вышел на замену за две минуты до окончания основного времени встречи. Семак объяснил это тем, что форвард находится в неоптимальной физической форме.

Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка России. За 157 матчей в майке «Зенита» форвард забил 74 мяча.

За сборную России нападающий сыграл в 41 матче, в которых забил 27 голов и отдал 10 голевых передач.