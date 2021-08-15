Шойгу — об Олимпиаде: это была проверка ваших волевых качеств

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил спортсменов ЦСКА, которые показали выдающиеся результаты на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Наши армейские спортсмены показали на Играх выдающийся результат. Для каждого из вас участие в Олимпиаде стало не только важнейшим рубежом в профессиональной карьере. Это была своего рода проверка ваших волевых качеств, работоспособности, целеустремленности, умения собраться перед решающим поединком. И вы ее достойно прошли, невзирая на запрет выступать под флагом и гимном России и надуманные претензии отдельных соперников. Мы вами гордимся», — приводит слова Шойгу сайт телеканала «Звезда».

Сборная России по итогам Игр в Токио заняла пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Первое место в медальном зачете заняла команда США. В ее активе 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали.

Ранее Сергей Шойгу досрочно присвоил очередные воинские звания и вручил ведомственные награды 40 спортсменам, представлявшим ЦСКА на Олимпийских играх — 2020 в Токио.