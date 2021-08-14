В правительстве РФ пятое место россиян в медальном зачете ОИ назвали триумфом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем физкультурника. Кроме того, Чернышенко заявил, что выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио было триумфальным.

Вице-премьер заявил, что День физкультурника — это праздник для тех, кто ведет активный образ жизни и стремится к новым высотам в спорте.

«Вдвойне приятно, что этот праздник мы отмечаем после успешного выступления нашей сборной на Олимпийских играх в Токио. Россия всегда была спортивной страной, и триумф отечественного спорта на международной арене еще раз подтверждает любовь россиян к занятиям спортом и физической культурой», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Напомним, По итогам 16 соревновательных дней победу в нем одержала сборная США. В ее активе 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали.

Второе место занял Китай (38-32-18), замыкает тройку сильнейших команда Японии (27-14-17). У идущей на четвертом месте Великобритании 22 золота, 21 серебро и 22 бронзы.

Российская сборная (20-28-23) заняла по итогам Игр пятое место.

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