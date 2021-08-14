В Госдуме ответили на заявление тренера Ашрам о том, что Россия не может достойно проиграть

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала высказывание Айелет Зуссман, тренера олимпийской чемпионки из Израиля Линой Ашрам, которая заявила, что Россия не умеет достойно принимать поражение.

Журова считает, что вокруг Ашрам и ее тренера собралось много негатива. По мнению депутата, высказывание Зуссман может быть защитной реакцией.

«Линой и тренер не виноваты в этой ситуации. Все негодование должно быть обращено к судьям, а не к девочке. А что Линой должна была сделать? Отдать медаль? Это ничего не изменит, а Аверины и не станут брать медали. Все вопросы к судьям.

Наверное, не нравится, что россияне так поддержали свою спортсменку. Но так было бы во всех странах. Любой стране бы не понравилась несправедливость судейства, а не факт того, что другая девочка выиграла», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, Линой Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил «Газете.Ru», что в заочных спорах между представителями израильской и российской художественной гимнастики важно не допустить оскорблений и перехода на личности.