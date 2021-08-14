Блогер Пол: с Макгрегором уже кончено, он выглядит тупым

Блогер Джейк Пол высказался о поведении экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора. Ранее ирландец скандально высказался о смерти отца Хабиба Нурмагомедова, а также заявил, что хочет съесть детей дагестанского бойца.

«Для Конора настал тот момент, когда он выглядит тупым. Дело даже не в том, что он ведет себя неуважительно. Он просто выглядит тупым после того дерьма, которое он говорит. Угрожает убить людей, а потом он тусуется, снова выпивает, ходит по клубам в Лос-Анджелесе.

Я думаю, что с ним уже кончено, и не думаю, что его эго может с этим смириться», – приводит слова Пола MMA Junkie.

Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать. Боец в понедельник сообщил, что операция прошла успешно.

Ранее Джейк Пол вручил бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастину Порье цепочку с кулоном в виде нокаутированного Конора Макгрегора.