Российский арбитр Карасев поделился эмоциями от работы на Суперкубке УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасев поделился эмоциями от работы на матче за Суперкубок УЕФА между лондонским «Челси» и испанским «Вильярреалом».

«Друзья, нет слов. Только одно большое счастье», — написал Карасев в Instagram.

Напомним, игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия).

В сезоне-2020/21 «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче «Манчестер Сити» (1:0). «Вильярреал» стал триумфатором Лиги Европы, одолев в финале английский «Манчестер Юнайтед».

Карасев начал чемпионат Европы — 2020 в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия. Также он был резервным на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальном Италия — Испания.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что российский арбитр Сергей Карасев не вставал на колено перед матчем Суперкубка УЕФА «Челси» — «Вильярреал».