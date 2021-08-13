Участник Игр в Токио из России сдал положительный допинг-тест

Участиник Олимпийских играх в Токио российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщает пресс-служба международного союза триатлона. В пробе россиянина, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Спортсмен имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в личной гонке. Также он входил в состав эстафетной четверки команды ОКР, занявшей 14-е место. При неблагоприятном развитии дела результат команды в эстафете может быть аннулирован. В состав команды входили: братья Игорь и Дмитрий Полянские, Александра Разаренова и Анастасия Горбунова.

Ранее стало известно, что британский спринтер Чиджинду Уджа отстранен от соревнований после положительного результата допинг-теста.