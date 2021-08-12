Экс-президент «Спартака» считает, что письмо ветеранов в «Лукойл» не исправит ситуацию в клубе

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу письма ветеранов «Спартака».

«Непонятно, с чего ветераны «Спартака» решили, что Алекперов может изменить ситуацию. Федун к Вагиту намного ближе, чем ветераны. Как бы ветераны ни упражнялись в эпистолярном жанре, Алекперов скорее по-дружески и по-доброму что-то скажет Федуну, чем уберет его.

Я могу понять Ловчева, Титова и остальных. Кроме «Спартака» в их жизни по сути ничего не было. Но форма обращения и попыток что-то поменять — странная. Давно пора понять, что «Спартак» живет в капитализме. Эпоха коммунизма давно прошла, все эти письма… Конечно, реагировать на весь этот сумасшедший дом в «Спартаке» надо, но это вряд ли поможет. Траты Федуна никогда не окупятся, а раз не окупятся, то и смысла в этом крике особо нет», — сказал Червиченко «Чемпионату».

Ранее стало известно, что бывшие игроки «Спартака» Евгений Ловчев, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и другие ветераны написали открытое письмо президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.

К главе «Лукойла» ветераны обратились потому, что считают бесполезным обращаться напрямую к владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который не слышит ничьих слов о происходящем в клубе и не интересуется тем, что думают о ситуации ветераны.

В новом сезоне, под руководством нового главного тренера Руя Витории «Спартак» потерпел четыре поражения в пяти матчах. Красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также уступили казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что ветераны «Спартака» написали открытое письмо в «Лукойл» с просьбой разобраться в ситуации.