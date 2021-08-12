Ветераны «Спартака» опубликовали письмо в «Лукойл» об уничтоженном имидже клуба

Бывшие игроки «Спартака» Евгений Ловчев, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и другие ветераны написали открытое письмо президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Неудивительно, что при таком вопиющем отсутствии стратегии развития потраченные в том числе «ЛУКОЙЛом» большие средства, по сути, уходили в песок — за 18 лет «Спартак» лишь один раз завоевал титул чемпиона России и еще раз выиграл Суперкубок страны.

Но намного хуже турнирных неудач то, что в последнее время происходит вокруг «Спартака» за пределами футбольного поля. С невыносимой болью мы наблюдали за тем, как гражданская супруга Леонида Федуна Зарема Салихова, сначала вошедшая в совет директоров клуба, а затем демонстративно вышедшая из него в знак протеста против назначения главным тренером Руя Витории, в своем телеграм-канале вываливала на всеобщее обозрение тонны грязного белья, публично сводя счеты с неугодными ей менеджерами «Спартака» и параллельно уничтожая имидж самого популярного клуба России.

К Алекперову ветераны обратились потому, что считают бесполезным обращаться напрямую к Федуну, который не слышит ничьих слов о происходящем в клубе и не интересуется тем, что думают о ситуации ветераны.

В новом сезоне, под руководством нового главного тренера Руя Витории «Спартак» потерпел четыре поражения в пяти матчах. Красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также уступили казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» намерен обсудить ситуацию в клубе с Федуном.