Стало известно, сколько подписчиков прибавилось в Instagram «ПСЖ» после прихода Месси

В Instagram французского «Пари Сент Жермен» отмечается прирост новых подписчиков. С момента перехода Лионеля Месси в «ПСЖ» на официальный аккаунт клуба подписалось более пяти миллионов человек. Общий прирост подписчиков в августе составил 5,8 миллионов человек. Теперь на Instagram столичного клуба подписано 44,7 миллионов пользователей.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

5 августа «Барселона» объявила об уходе аргентинца из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее Лионель Месси обратился в своем Instagram к фанатам «ПСЖ».