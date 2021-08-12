Тренер «Челси» установил уникальное достижение

11 августа в матче за Суперкубок УЕФА лондонский «Челси» встречался с «Вильярреалом». Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой синих (1:1, 6:5 — по пенальти).

Главный тренер «Челси» Томас Тухель стал первым наставником лондонцев, выигравшим Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Напомним, лондонцы дважды выигрывали Лигу чемпионов, Кубок обладателей кубков, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. «Челси» — единственный клуб, который выиграл все три главных клубных турнира УЕФА дважды, а также единственным клубом, владевшим двумя главными еврокубками одновременно.

В сезоне-2020/21 «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче «Манчестер Сити» (1:0). «Вильярреал» стал триумфатором Лиги Европы, одолев в финале английский «Манчестер Юнайтед».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча. Интересно, что обслуживала встречу российская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Футбол. Суперкубок УЕФА

«Челси» (Англия) — «Вильярреал» (Испания) — 1:1 (6:5 пен)

Гол: 1:0 — Зиеш, 27; 1:1 — Морено, 73.

Ранее стало известно, что третий год подряд в Суперкубке УЕФА побеждает немецкий тренер.