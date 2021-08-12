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Португальский защитник о переходе Месси в «ПСЖ»: теперь зову Роналду в «Лилль»

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Twitter.com/championsleague

Защитник французского «Лилля» и сборной Португалии Жозе Фонте с иронией прокомментировал переход аргентинского форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Я рад, что во французском футболе теперь есть такой игрок, как Лионель Месси. Нам будет еще труднее, но мы справимся с этой задачей. Теперь я каждый день пишу Криштиану Роналду, чтобы тот приехал в Лилль. «Ха-ха-ха», — отвечает он мне на это, — приводит слова Фонте record.pt.

В сезоне-2020/21 «Лилль» стал чемпионом Франции, а парижский клуб с отставанием в одно очко занял второе место.

Криштиану Роналду — партнер Фонте по национальной команде выступает за туринский «Ювентус».

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» имеет задолженность перед нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
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