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«Барселона» должна выплатить Месси €39 млн, несмотря на переход в «ПСЖ»

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Испанская «Барселона» имеет задолженность перед аргентинским форвардом французского «ПСЖ» Лионелем Месси, информирует El Mundo.

Как сообщает источник, сине-гранатовые обязаны выплатить Месси почти €39 млн за «лояльность». Эту сумму аргентинец обязан получить, несмотря на переход в парижский клуб, поскольку оставался в «Барселоне» до 1 февраля 2020.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обратился к фанатам «ПСЖ».

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Футбол. Чемпионат Франции
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