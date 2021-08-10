Самедов о трансфере Месси: мегабольно для «Барселоны» и мегакруто для «ПСЖ»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов высказался о переходе Лионеля Месси в парижский «ПСЖ».

«Это мегамасштабно. Мегабольно для «Барселоны» и мегакруто для «ПСЖ». Думаю, «Атлетико» и «Манчестер Сити» могли плюс-минус то же самое ему положить по зарплате. Я не знаю всех нюансов по финансовому «фэйр плей». Возможно, Месси будет комфортно воссоединиться с Неймаром — хотя в «Атлетико» он мог бы снова играть с Суаресом. Сложно понимать, что у него в голове и из чего он исходил», — сказал Самедов «Газете.Ru».

Также Самедов прокомментировал вынужденный уход форварда из «Барсы» из-за испанского законодательства.

«Наверное, это нормально, везде должны быть какие-то границы и свои правила, которые нельзя переходить. Видимо, в «Барселоне» недоглядели, поэтому пришлось расстаться с таким футболистом», — добавил Самедов.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее Месси стал игроком «ПСЖ».