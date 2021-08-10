Экс-генменеджер сборной России считает слухами информацию о возвращении Капризова в ЦСКА

Бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов высказался об информации о том, что форвард Кирилл Капризов заключил предварительное соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.

«Я скажу, что для сборной, если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, то это, наверно, очень-очень хороший шаг для ЦСКА и в рекламном плане, и в хоккейном, командном тоже неплохой. Но не думаю, что это правда, потому все-таки Национальная хоккейная лига – это сегодня то, куда стремятся все лучшие игроки всего мира.

Ну а почему нет? Почему должны принижать нашего игрока, который заслужил то, что заслужил? Похожая ситуация, тоже долго думали, долго считали, торговались, была ситуация такая с Артемием Панариным. Наши игроки, которые заслужили то, что они заслужили, они доказывают, что являются лидерами и в Национальной хоккейной лиге, и, наверно, стоят того, чтобы их так оценивали», — сказал Сафронов «Газете.Ru».

В прошлом сезоне Капризов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Миннесота Уайлд». Российский форвард был выбран американской командой в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что возвращение Капризова в ЦСКА станет плюсом для сборной.