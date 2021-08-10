Познер согласился с критикой Губерниева за слова о наказании России за допинг

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал высказывание комментатора Дмитрия Губерниева в своей адрес.

Ранее журналист заявил, что Россия получила заслуженное наказание за нарушение антидопинговых правил. В ответ комментатор с иронией сказал, что Познер не знает, за какую сборную ему болеть из-за трех гражданств.

«Губерниев — яркий комментатор. Мне очень нравится, как он работает. Он всегда привносит интересные элементы в трансляцию своими высказываниями. В данном случае я считаю, он меня похвалил: быть трехголовым монстром, драконом не всякому дано. И в какой-то степени он прав», — цитирует Познера News.ru.

Телеведущий отметил, что во время олимпийского финала Игр-2020 в Токио между мужскими сборными России и Франции ему было тяжело отдать предпочтение одной из команд.

«Мне хочется в таких случаях, чтобы и те, и те выиграли. Да, мне бывает сложно болеть, я это вполне признаю», — сказал Познер.

На летних Олимпийских играх — 2020 в японской столице из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее серебряный призер Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посоветовала журналисту Владимиру Познеру заниматься своим делом.