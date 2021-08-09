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Олимпиада 2020

Сборная России после прилета из Токио отправится на Красную площадь

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Dan Mullan/Reuters

Российские олимпийцы после прилета во Внуково отправятся на торжественную встречу на Красную площадь. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу ОКР Станислава Позднякова.

По информации источника, после прилета в аэропорт Внуково российская делегация сразу направится на Красную площадь, где запланирована торжественная встреча сборной и чествование команды.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда на Олимпиаде в Токио выступила под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Игр в Токио, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее глава ОКР рассказал, под каким флагом и музыкой Россия выступит на ОИ-2022.

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Олимпиада 2020
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