Экс-чемпион UFC из США — об ОИ: нет ничего лучше соперничества Америки и России

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева на Олимпийских играх в Токио. Напомним, в финальном поединке россиянин одолел представителя США Кайла Снайдера со счетом 6:3.

«Нет ничего лучше соперничества США и России. Два чемпиона мира и Олимпийских игр на пике карьеры. Какой это был матч по борьбе!

Поздравляем Абдулрашида Садулаева с тем, что он стал двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира!» – написал Сехудо в Twitter.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

There is nothing like a USA, Russia rivalry. Two world and Olympic champions at the dead prime of their careers. What a match wrestling has won! Congratulations @sadulaev_abdulrashid on becoming 2x Olympic champion and 4x world champion! pic.twitter.com/5x1P2PlJDh