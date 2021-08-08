Экс-администратор «Спартака»: синхронистки занимаются 12 часов в день, футболисты — полтора

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о шансах московского «Спартака» пройти лиссабонскую «Бенфику» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, а также сравнил объем тренировочной работы в футболе и синхронном плавании.

«Шансы всегда есть. Важно, в каком состоянии команда выйдет на этот матч. На Кубке Матч Премьер все улыбались, настроение было хорошее у ребят. Все получалось. Сейчас после двух таких поражений ехать к команде, которая тебя в полноги обыграла… Тут главный тренер должен найти нужные слова.

Думаю, сам Витория тоже нервничает. Состав ротирует, хотя ни о какой усталости сейчас не может быть и речи. Какая усталость? Наши девушки-синхронистки занимаются по 10-12 часов в день. А футболисты? Полтора часа. И какие зарплаты получают футболисты, а сколько за свои медали получат олимпийцы…» — сказал экс-администратор красно-белых «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Александр Хаджи высказался о конфликте Заремы Салиховой, жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, и бывшего спортивного директора столичного клуба Дмитрия Попова.