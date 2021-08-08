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Олимпиада 2020

Украинскую легкоатлетку вызвали в Минобороны из-за фото с российской спортсменкой на Играх

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Министерство обороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась на Олимпийских играх — 2020 в Токио с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту.

Ранее сообщалось, что после соревнований спортсменки сделали совместный снимок. Чемпионка игр — 2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а Магучих — с флагом Украины.

«Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», — написала замглавы Минобороны Анна Маляр в Facebook.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Олимпиада 2020
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