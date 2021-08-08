Глава МОК объявил об официальном закрытии Олимпийских игр — 2020 в Токио

Глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об официальном закрытии летних Олимпийских игр – 2020 в Токио.

В соревнованиях участвовали 205 национальных олимпийских комитетов. Всего в программе Игр-2020 было представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов медалей. Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены на год, сохранив при этом индексацию «2020». Церемония закрытия Олимпиады, как и большинство соревнований, прошла без зрителей.

По итогам 16 соревновательных дней победу в медальном зачете Игр одержала сборная США. В ее активе 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали.

Второе место занял Китай (38-32-18), замыкает тройку сильнейших команда Японии (27-14-17). У идущей на четвертом месте Великобритании 22 золота, 21 серебро и 22 бронзы.

Российская сборная (20-28-23) заняла по итогам Игр пятое место.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что в российской столице прошли одиночные пикеты в поддержку Дины Авериной, завоевавшей серебро в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.