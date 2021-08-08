Россия заняла самое низкое место в медальном зачете летних Игр в своей истории

Национальная олимпийская команда России заняла в неофициальном медальном зачете Игр в Токио пятую строчку.

Российские спортсменки в последний день Олимпиады сохранили шансы на золотую медаль лишь в гандболе. В случае успеха в финальном матче против Франции в активе сборной ОКР будет 21 награда высшей пробы.

Независимо от исхода этой игры Россия не сможет опередить Великобританию, идущую на четвертом месте. Таким образом, россияне займут самую низкую позицию в медальном зачете в истории своих выступлений на летних Играх.

Напомним, что ранее в активе наших атлетов были победа в медальном зачете Объединенной сборной в 1992-м, вторые места в 1996-м и 2000-м, третьи — в 2004-м и 2008-м, четвертые в 2012-м и 2016-м.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер-Усманова раскритиковала работу судей на олимпийском турнире в Токио.