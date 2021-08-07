«ПСЖ» может использовать Эйфелеву башню для презентации Месси

Французский «ПСЖ» может задействовать Эйфелеву башню для презентации форварда Лионеля Месси, передает El Chiringuito.

Отмечается, что парижский клуб арендовал башню 10 августа. В 2017 году «ПСЖ» использовал башню для объявления о трансфере бразильского форварда Неймара.

«Барселона» официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее катарский «Аль-Садд» сделал предложение экс-форварду каталонской «Барселоны» Лионелю Месси.