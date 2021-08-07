Президент «Урала»: молодые игроки — избалованные, понимают, что можно не стараться

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что не видит смысла в отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если отменить лимит в РПЛ, в сборной России некому будет играть. Для меня национальная команда важнее всего. Павлюченко, Жирков и Аршавин росли в голодное время, они проделывали большой путь, чтобы добиться успеха — играть в топовых командах, в хороших условиях.

Сегодня молодые игроки — избалованные: тренируются на хороших полях, получают большую зарплату, а представления о себе они не имеют. Они уже понимают, что им не надо прилагать больших усилий для чего-либо», — приводит слова главы «Урала» Sport24.

Также Иванов добавил, что каждый раз, когда наша сборная проваливается на международной арене, мы начинаем говорить про лимит. Нет смысла отменять лимит в РПЛ.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит, согласно которому в общей заявке может быть не более восьми легионеров.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение московского «Спартака» от лиссабонской «Бенфики» (0:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.