Канчельскис: наши паспортисты сидят в золотом болоте и ничего им не надо

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход узбекского форварда Элдора Шомуродова из «Дженоа» в «Рому».

«Это очень хорошо, игрок он достойный. Не побоялся уехать, прошел через трамплин в лице «Дженоа» и попал в топ-клуб. Теперь будет играть под руководством одного из лучших тренеров мира — Жозе Моуриньо.

Наши паспортисты сидят в золотом болоте и ничего им не надо, а Шомуродов — молодец. Ну у них все хорошо зато, что уж тут говорить: прекрасные условия, жирные контракты. Винить их в этом нельзя. Только про них все забудут, а про таких, как Шомуродов — нет», — приводит слова бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Sport24.

Также Канчельскис отметил, что в переходе нападающего большую роль сыграл «Ростов» и его бывший тренер Валерий Карпин.

«В переходе футболиста в «Рому» большая заслуга «Ростова» и лично Карпина — он представил Элдора футбольному миру. При нем Шомуродов раскрылся и много забивал. Карпин чувствовал потенциал и вселил в Элдора уверенность. Этот трансфер добавляет имиджа Карпину-тренеру», — сказал Канчельскис.

В сезоне итальянской Серии А 2020/21 в составе «Дженоа» Шомуродов сыграл 31 матч, сумев отличиться восемь раз, и отдать одну голевую передачу. За сборную Узбекистана нападающий сыграл 31 матч, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

За всю карьеру Шомуродов провел 246 игр, в которых ему удалось отличиться 61 раз, а также отдать 13 голевых пасов.

Эльдор выступал в Российской премьер-лиге за «Ростов» с сезона 2017/19 по сезон 2020/21. Желто-синие получили от «Дженоа» за футболиста €7,5 млн.

Ранее сообщалось, что французский «ПСЖ» вскоре объявит о переходе экс-игрока каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.