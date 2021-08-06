Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады

Женская сборная России по гандболу обыграла Норвегию в полуфинале Олимпийских игр.

Встреча завершилась со счетом 27:26.

В решающем поединке россиянки встретятся с Францией. Матч состоится 8 августа. Стартовый свисток прозвучит в 9.00 по московскому времени.

Сборная России является действующим победителем Олимпиады. В 2016 году наши соотечественницы обыграли француженок (22:19).

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее многократный олимпийский чемпион по биатлону, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты обнаружили допинг. В четвертьфинале Олимпиады в Токио россиянки уступили Бразилии со счетом 1:3. Кайшета набрала в матче 6 очков.