Олимпиада-2020 стала рекордной по числу стран, завоевавших медали

Олимпийские игры — 2020 в Токио стали первыми, на которых медали завоевали спортсмены из 88 стран.

После того, как свои первые награды в забеге на 400 метров у мужчин заработали сборные Багам и Гренады, на Олимпиаде был установлен рекорд по количеству стран, завоевавших медали.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что национальная сборная России завоевала 58 медалей на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Таким образом, россияне превзошли медальный результат летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда у команды было 55 медалей.