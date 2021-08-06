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Олимпиада 2020

Олимпиада-2020 стала рекордной по числу стран, завоевавших медали

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Pilar Olivares/Reuters

Олимпийские игры — 2020 в Токио стали первыми, на которых медали завоевали спортсмены из 88 стран.

После того, как свои первые награды в забеге на 400 метров у мужчин заработали сборные Багам и Гренады, на Олимпиаде был установлен рекорд по количеству стран, завоевавших медали.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что национальная сборная России завоевала 58 медалей на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Таким образом, россияне превзошли медальный результат летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда у команды было 55 медалей.

1
Китай
74
34
24
16
2
США
91
29
35
27
3
Япония
46
22
10
14
4
Австралия
41
17
5
19
5
Россия
58
16
22
20
6
Великобритания
51
16
18
17
7
Германия
35
9
10
16
8
Франция
27
7
11
9
9
Италия
35
7
10
18
10
Нидерланды
26
7
9
10

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Олимпиада 2020
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