Итальянский журналист: «Рубин» играет с номерами, как в дивизионе пьяниц Паб Лиги

Авторитетный итальянский журналист Танкреди Палмери прокомментировал инцидент, произошедший во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между польским «Ракувом» и казанским «Рубином».

У российской команды в этой встрече возникла проблема с игровыми футболками. Еще в первом тайме у «Рубина» начали отклеиваться буквы фамилий и цифры номеров игроков.

«Ок, Лига конференций может быть не самым богатым турниром, но «Рубин» Казань не добавляет ему плюсов, играя с номерами, как в дивизионе пьяниц Паб Лиги», — написал журналист Twitter.

Матч закончился нулевой ничьей. Ответная встреча между «Рубином» и «Ракувом» пройдет 12 августа на «Ак Барс Арене» в Казани.

Лига конференций УЕФА — ежегодного соревнования футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Рубин» (Россия) — «Ракув» (Польша) — 0:0

Ok Conference League might not be the richest competition, but Rubin Kazan ain't doing them any favour by playing with kits numbers coming out from Pub League drunk division pic.twitter.com/apk6dml5pT