Канделаки ответила немецкому журналисту, раскритиковавшему МОК из-за ролика Захаровой

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на высказывания немецкого журналиста Хайо Зеппельта по поводу ролика с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Ранее автор расследований о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за бездействие в отношении ролика с участием Марии Захаровой. На видео госслужащая бьет по манекену с надписью «press». Зеппельт считает, что это угроза иностранным журналистам.

«Неуважаемый Зеппельт, вам надо обращаться не в МОК, а к трудам соотечественника Зигмунда Фрейда, которому приписывают фразу «иногда сигара — это просто сигара». Вы увидели в страшном резиновом спортивном манекене себя или своих германских коллег? Вам, конечно, виднее, Вы себя лучше знаете.

О чем это может говорить? О том, что вы преисполнены агрессией, страхом и ненавистью. Только и ждете подвоха, не умеете радоваться жизни и справляться с эмоциями. Вы же мужчина (это то, как традиционно в мире называли не женщин) и должны контролировать свои чувства. Уж простите, что я так по старинке вас назвала. Но у вас есть все основания жаловаться и по этому поводу.

Попробуйте заняться спортом, выплескивать свою злобу в спортзале (слышала, что в Германии их недавно открыли). И тогда, возможно, вы будете добрее, и мир вокруг вас тоже внезапно изменится и станет намного симпатичнее», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Также генпродюсер «Матч ТВ» дала совет немецкому журналисту.

«Мы в курсе, что методички об отработке информационной кампании против нашей сборной, спортсменов и поддержки команды разосланы как по западными СМИ, так и по иностранным агентам, работающим в России. Мы также в курсе, что заказ на раскрутку порочащих российский спорт тем связывает ряд немецких журналистов (один из них сейчас сам себя выдал) и их российских контрагентов.

Вам, как заслуженному ветерану русофобии, толкавшему российских журналистов, отбиравшему у них микрофоны, — и это видел весь мир — я дам совет. Можете так не стараться, все напрасно — наш дух не сломить никакими кознями! Мы за чистый спорт, без допинга и политики», — написала Канделаки.

And IOC is silent when Kremlin w/ spokeswoman of RUS ministry of Foreign Affairs blatantly threatens - by aggressively hitting puppet with lettering "Press" on it - foreign journalists. Obviously based on coverage of doping scandal. No criticism, no reaction by @iocmedia. (1/2) https://t.co/uhBklJ9aCf