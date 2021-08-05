Российский боксер стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр — 2020

Российский боксер Глеб Бакши стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в весовой категории до 75 кг.

В полуфинальном поединке Бакши раздельным решением судей уступил бразильцу Эберту Соузу.

Россиянин является чемпионом мира по боксу 2019 года.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио. В 1/2 финала россияне обыграли бразильцев со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).