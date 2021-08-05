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Салихова встала на защиту тренера «Спартака» после поражения в Лиге чемпионов

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Global Look Press

Спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заступилась за главного тренера команды Руя Виторию после поражения команды от лиссабонской «Бенфики» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Могу сказать одно: «Всем, кто голосовал за единственного предоставленного кандидата Руя Виторию, надо его поддержать. Тренер ни в чем не виноват. При этом поддержка должна быть реальной, а не просто похлопать по плечу», — написала Салихова в Telegram.

Встреча между «Спартаком» и «Бенфикой», прошедшая 4 августа в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рафаэл Силва и Мораес Жилберто.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра пройдет в столице Португалии 10 августа. Начало — в 22.00 мск.

Ранее сообщалось, что дочь Федуна составила план игры «Спартака» с рекомендациями тренеру.

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Футбол. Лига чемпионов
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