Спортивный директор «Спартака» пообещал уличить Салихову во лжи

Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов заявил о намерении создать Telegram-канал, чтобы уличить Зарему Салихову, спутницу владельца красно-белых Леонида Федуна, во лжи.

«Создам свой Telegram-канал, в котором докажу, что потоки говна на меня вылиты напрасно. Ни с кем не хочу воевать, но хочу успокоить своих родителей. Никаких войн не будет. Я просто покажу правду, как работала селекция», — цитирует Попова «РБ-Спорт».

Функционер отметил, что намерен рассказать о кандидатах для усиления состава и о назначении Руя Витории на должность главного тренера команды.

«Моя цель — не война. Расскажу — то, что было сказано персонально про меня госпожой Салиховой — это ложь», — добавил Попов.

В мае 2020 года Салихова покинула совет директоров московского клуба. После в своем Telegram-канале она стала публиковать критические высказывания в адрес функционеров «Спартака».

Ранее Федун прокомментировал заявление Попова о намерении уйти из клуба. Президент столичной команды заявил, что поступок спортивного директора не является мужским.